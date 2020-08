Manchester City oficializa salida de Claudio Bravo y le dedica sentido mensaje

Este martes, el Manchester City oficializó la partida de Claudio Bravo, después de cuatro años en el club.

Los Sky Blues realizaron el anuncio a través de su sitio web y redes sociales, donde con un video agradecieron al portero chileno por su estadía en la institución.

"Todo el mundo en el Manchester City quiere agradecer a Claudio sus cuatro años en el club y desearle la mejor de las suertes en sus futuros proyectos", publicó el conjunto británico.

"Será recordado por ser el pionero en el nuevo estilo de juego del City, en el que el portero, con habilidad y precisión en el juego de pie, desarrolla un papel fundamental", añadió.

Además, el elenco Citizen agregó que "los fanáticos de la ciudad también recordarán sus heroicidades en la tanda de penales".

De esta manera, Bravo se marcha del equipo mancuniano con ocho títulos, de los cuales dos corresponden a la Premier League, y ahora todo indica que su carrera continuará en el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours 🙌



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/xFLBhEwp4K