Mánager de Gustavo Quinteros niega supuesto preacuerdo con Colo-Colo

A pesar de que la dirigencia de Blanco y Negro confirmó a Gualberto Jara como entrenador de Colo-Colo hasta fin de año, el nombre de Gustavo Quinteros sigue sonando fuerte para reemplazar al paraguayo en la banca, sobre todo después de la derrota del 'Cacique' ante Santiago Wanderers y el empate ante Universidad de Chile en la reanuación del Campeonato Nacional.

De hecho, ya ha trascendido que la concesionaria que administra a los albos tendría un preacuerdo con Quinteros. Sin embargo, el propio representante del ex DT de Universidad Católica, Luciano Duthu, descartó contactos.

"Colo-Colo no se ha comunicado ni con Gustavo ni conmigo en los últimos días. Marcelo Espina lo llamó al técnico hace unos meses atrás, pero fue sólo un sondeo. No existe ningún preacuerdo con Gustavo, como aseguran algunos medios chilenos. No sé de dónde puedan sacar esa información. Colo-Colo es un gran desafío, pero no existe nada oficial", reconoció en diálogo con La Cuarta.

Además, el agente enfatizó que "Gustavo no puede viajar a Santiago en este momento. Primero, porque la emergencia sanitaria se lo impide. Luego, porque son bien pocas las cosas que le quedan por hacer en Chile. Tiene que realizar un par de trámites familiares, pero nada específico".

Por último, la publicación del rotativo sostuvo que "la principal idea en este momento no es reemplazar a Gualberto Jara, al menos hasta que termine este campeonato, pero nada se descarta si el primer equipo no retoma el rumbo para salir del descenso. Eso complica mucho, en caso de que las cosas no salgan bien del todo".

