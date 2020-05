Lunari y la final de Libertadores '93: "Si no era Sao Paulo, la UC le ganaba a cualquiera"

El volante argentino recordó la final de la competición continental donde los cruzados, a pesar de ganar en Santiago, no pudieron llevarse el trofeo.

Este martes 19 de mayo se cumplieron 27 años de la final de Copa Libertadores entre Universidad Católica y Sao Paulo, donde los cruzados se quedaron sin el título, a pesar de ganar en la vuelta por 2-0 (en la ida cayeron 5-1 en el Morumbí).

Uno que recordó esa gran campaña fue Ricardo Lunari, histórico ex volante del conjunto de la franja y una de las figuras de ese equipo dirigido por Ignacio Prieto.

"Fue una campaña que se fue dando partido a partido. Nuestro objetivo era pasar a la segunda fase, porque ahí todo puede pasar. En los mano a mano, pueden suceder muchas cosas, dependiendo del rival que te toque y si defines de local o visita. A nosotros nos tocó siempre afuera, salvo la final, que curiosamente fue la única llave que perdimos. Mientras pasaban las fases, cada vez el equipo crecía más", reconoció el argentino en entrevista con el sitio En Cancha.

Sobre la final, el trasandino sostuvo: "Pensábamos que íbamos a sacar un mejor resultado allá, que nos hubiera permitir llegar mejor en Santiago. Fue el día en que nos tocó rendir al más bajo nivel ante un rival donde no puedes dar ventajas. Si ven el partido de nuevo, en los primeros minutos, Católica tuvo tres o cuatro opciones claras y el primer gol de ellos fue bien entrado en primer tiempo. Desde aquel primer gol hasta el quinto, fueron una máquina y cometimos errores en una defensa que venía muy bien. Se dio todo mal en 35-40 minutos. Luego retomamos un poco el nivel y pudimos descontar, teniendo dos o tres chances más. Si el partido terminaba con una diferencia de dos o tres goles, podríamos haber tenido más opciones en la vuelta, donde estuvimos cerca, pero no nos alcanzó".

Por último, Lunari agregó: "Yo creo si no era Sao Paulo, Católica estaba en condiciones de ganar a cualquier equipo. Es más, a ellos mismos también los pudimos vencer. Si no tenemos esas distracciones que tuvimos cuando nos marcaron los goles, les podríamos haber ganado y lo demostramos en Santiago en un partido donde pudimos haber hecho dos o tres goles más. Estoy casi convencido que se podía. Si ese Sao Paulo no existía, quizás yo podría estar ahora con dos Copa Libertadores ganadas, porque el 92, también perdí contra ellos, jugando con Newelll's. Ese equipo es un diablo para mí, me lo arruinó todo".

