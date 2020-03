Luis Jiménez sueña con la Roja: "Sería lindo para los últimos años de mi carrera"

El volante de Palestino aseguró estar aún en condiciones de ser un aporte en la selección chilena.

El mediocampista Luis Jiménez, de los registros de Palestino, aseguró estar aún en condiciones de ser un aporte en la selección chilena y espera ser llamado por Reinaldo Rueda para los próximos desafíos.

En diálogo con el CDF, el experimentado volante declaró que "yo estoy a disposición de la selección y sería lindo para los últimos años de mi carrera. Creo que sería la guinda de la torta".

Consultado el por qué no fue convocado cuando jugaba en Emiratos Árabes y en Qatar, el 'Mago' señaló que "creo que es la falta de conocimiento del medio. En un momento llegamos a ser cuatro jugadores en Medio Oriente. Mi equipo iba primero y yo estaba jugando bien, siendo humilde, pero no me llamaban".

Respecto a su breve estadía el año pasado en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, el jugador de 35 años indicó que "hubo amenazas, me mandaban fotos de mi familia en el mall. No sé qué tan grave pudo haber sido, nunca entendí por qué (...) Fue algo raro y a estas alturas de mi carrera mi familia es lo más importante, quiero estar tranquilo. No necesito este tipo de cosas".

PURANOTICIA