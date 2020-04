Lucas Barrios reveló que pudo jugar en la U: "Me llamaron muchas veces"

"La Pantera" sostuvo que es "imposible" jugar con los azules por el cariño que le tiene al club albo.

Lucas Barrios regresó a mediados de 2018 a Colo-Colo para vivir su segunda etapa en el Cacique, después de una primera estadía llena de éxitos y donde se convirtió en ídolo para la hinchada alba.

Sin embargo, el delantero argentino nacionalizado paraguayo confesó que pudo arribar al conjunto de Macul mucho antes, pues en conversación con DaleAlbo expresó: "En el 2014, cuando vuelve 'Chupete' (Humberto Suazo), yo me había comunicado con (Miguel) Riffo y quería volver. Se decidió por 'Chupete'. Estaba en Rusia, después de ahí cuando no salgo a Colo-Colo me voy a Francia. Riffo me preguntó cómo estaba y si quería volver, le dije que sí, que quería volver. Vino Suazo, obviamente una persona que respeto mucho, hizo grandes goles, ganó campeonatos, cosas en el club. El 2015 me fue muy bien en Francia y me vino a buscar Palmeiras, ganamos dos campeonatos, me fui a Gremio, ahí dependió de Palmeiras".

"Saben todo lo que pasó el 2017, gané la Libertadores. El cariño no lo va a cambiar nada, ni el semestre último. Siempre siguiendo a Colo-Colo desde lejos, hasta de China lo seguía (...) En Colo-Colo no fui por un tema económico, sé todo lo que le di a Colo-Colo. Colo-Colo me vendió en una cifra importante afuera. Colo-Colo invirtió en mí, cuando los mexicanos querían comprarme. Me alegra, porque le hace bien al fútbol chileno. Fui a Alemania de Colo-Colo", añadió.

Además, reveló que pudo haber jugado en Universidad de Chile: "Me habían llamado muchos equipos, pero siempre dije que donde iba a volver era Colo-Colo. Les agradezco a los clubes chilenos. Hace años, muchas veces me llamaron de la U, pero el cariño que le tengo a Colo-Colo y como uno está identificado con el club, es imposible ir. Uno le tiene un respeto enorme, tiene una rivalidad sana".

Sobre las críticas en su segundo etapa en el Cacique, "'La Pantera' comentó: "Parecía que llegué a Colo-Colo y era un desconocido. Yo era el Lucas Barrios de siempre. Se hablaba de mi sueldo, por qué no vino antes. Y ya está, ya saben porque no vine. Un periodista dijo que 'se comentó que no había tenido continuidad en Gremio'. En Gremio jugué todo el año y tú dices que no tenía continuidad. Salí a la conferencia que había tenido continuidad, jugué 45 partidos y 18 goles. La crítica está buena, la acepto, pero hay que informar bien. Estuve seis meses en Argentinos y clasificamos a la Sudamericana".

Por último, Barrios sostuvo: "La verdad, como lo dije siempre, me quería retirar en Colo-Colo. Pasó lo que pasó. Siempre fue mi casa Colo-Colo, pero bueno ahora no sé dónde va a ser ese retiro. Estoy mentalizado para cuando vuelva el fútbol y para dar vuelta todo lo que me pasó el año y medio. El no hacer pretemporada me estaba costando, eso es lo que quiero y a lo que apunto. Ojalá sea un buen semestre".

