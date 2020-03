Lucas Barrios recordó su segunda etapa en Colo-Colo: "No me sentí cómodo"

El delantero en su paso por el 'Cacique' el 2018 solo marcó cuatro goles en 18 partidos y terminó siendo altamente cuestionado por su desempeño.

El delantero argentino-paraguayo Lucas Barrios se refirió a su segunda etapa con la casaquilla de Colo-Colo, reconociendo que nunca se sintió cómodo y aclarando que no llegó por dinero el año 2018 a Macul.

Pese a llegar como la gran carta goleadora a Pedrero, teniendo en consideración su exitosa primera parada en el club de 2008 a 2009, el ex seleccionado paraguayo solo marcó cuatro goles en 18 partidos y terminó siendo altamente cuestionado por su desempeño.

Consultado por su opaco segundo paso por el 'Cacique', Barrios declaró al CDF que "yo dije que las cosas que viví, las dejo en el vestuario. Yo no me sentí cómodo en ese momento en Colo-Colo. Los medios hablaban mucho de mi salario, de que era un jugador caro y la verdad es que yo nunca fui por dinero".

"En una transferencia mía al Dortmund, se me quedó debiendo dinero y lo terminé donando, eso la gente no lo sabe. Nunca hice un reclamo, porque le tengo cariño a Colo-Colo, que es el club que me llevó a ser lo que soy, agregó.

En cuanto a los seis meses que estuvo el 2018 en el elenco popular, la 'Pantera' dijo que "no era el mismo Colo-Colo de antes y yo le demostré a la gente que no me iba a quedar por un contrato, sino por creer en lo que yo aprendí estando afuera. Pero el cariño con los hinchas y el sentimiento hacia el club es muy grande, yo paso siguiendo al equipo. Yo sabía que habían ido a buscar a Scolari y me llamaron desde Brasil para preguntarme por Colo-Colo y di las mejores referencias".

Barrios, de 35 años defiende en la actualidad a Gimnasia y Esgrima de La Plata, cuadro que entrena Diego Armando Maradona, en su décimo séptimo equipo a lo largo de su carrera y el quinto al otro lado de la cordillera.

