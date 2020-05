Los afectuosos saludos que ha recibido Arturo Vidal en el día de su cumpleaños

Todos los clubes a los que ha defendido el 'King' lo han saludado en su día.

Arturo Vidal, mediocampista chileno y bicampeón de América con la Roja, celebra este viernes sus 33 años de vida y los saludos llegan de todo el mundo, de los clubes donde ha militado, del seleccionado nacional, ex compañeros e incluso desde la FIFA.

El ente rector del fútbol no perdió la oportunidad de saludar al formado en Colo-Colo, incluso mencionándolo con un particular apodo.

"Jugador del partido cuando La Roja ganó su primera Copa América, brillante en la defensa del título, estrella de la Copa del Mundo y entre los principales goleadores de Chile. Guerrero, piraña, musculoso y King, ten un real feliz cumpleaños, Arturo Vidal", escribió la FIFA en su tweet.

Además FC Barcelona, su actual equipo, y la Juventus, al cual el 'Rey' defendió entre 2011 y 2015, le dedicaron un mensaje al 'King'.

Mientras la tienda culé le escribió "Happy birthday, Arturo Vidal!", la tienda de Turín publicó tres goles del chileno con la camiseta bianconera con la siguiente leyenda: "3 grandi gol del birthday boy, @kingarturo23. Quale vi ha fatto esultare di più?" (Tres grandes goles del cumplañero, ¿Cuáles lso exaltarón más?.

En tanto, el club donde se formó futbolísticamente el oriundo de San Joaquín, Colo-Colo, no quiso estar ausente: "Formado en casa y tricampeón con esta camiseta. Uno de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país hoy está de cumpleaños. ¡Felicidades, Arturo! La Ruca será tu casa".

Por su parte, la cuenta oficial de la Roja publicó en redes sociales: "Es un día muy especial, porque el saludo es para alguien muy especial... Dos Mundiales, cuatro Copas América, dos títulos. Feliz Cumpleaños Arturo Vidal!".

El francés Franck Ribery, uno de sus más cercanos en el Bayern Múnich, también se dio un tiempo para saludar al oriundo de San Joaquín. "Feliz cumpleaños hermanitoooo! All the best for you and your family. Have a great day! When do we meet again?", (Todo lo mejor para ti y tú familia. ¡Que tengas un gran día! ¿Cuándo nos encontramos de nuevo?) escribió.

