Lorenzzeti: “Será especial enfrentarme a la U porque le tengo un cariño inmenso”

El volante uruguayo de Deportes Iquique se refirió al conjunto "azul", y al cariño que le tiene al elenco universitario.

El sábado pasado Deportes Iquique dio uno de los golpes en el mercado de fichajes al anunciar la contratación del argentino Gustavo Lorenzzeti, proveniente de Nacional de Uruguay.

Sin embargo, el "duende" en nuestro país está muy identificado con la camiseta de Universidad de Chile, cuadro con el que ganó cuatro títulos locales, tres Copa Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana del 2011.

Por lo mismo, Lorenzetti concedió una entrevista a El Mercurio, en donde se refirió al conjunto "azul", y al cariño que le tiene al elenco universitario.

Al respecto, el volante afirmó que "el año pasado seguí la campaña, porque uno deja gente que quiere mucho, amigos. Será especial enfrentarme a la U porque le tengo un cariño inmenso".

En la misma línea, agregó que "es como mi segunda casa, donde viví momentos inolvidables. Voy a querer ganar ese partido, pero nada que pase en la cancha borrará mi cariño por la U y por su gente, porque me lo demuestran día a día".

Además, el "duende" habló sobre la salida de Johnny Herrera de la U, asegurando que "es difícil opinar desde afuera, pero se podría haber resuelto de otra forma. Él merecía irse de otra manera y la gente despedirlo de buena forma, porque es el más ganador en la historia del club".

Sobre su propia salida del elenco universitario, Lorenzetti recalcó que "no me fui mal de la U y no le reprocho nada a nadie, pero me hubiese gustado salir de otra manera, jugando".

Consultado por un posible regreso al equipo de Hernán Caputto, el mediocamspita indicó que "es complicado, porque la U es un grande que exige otras cosas. Se verá en su momento, pero hoy solo me preocupa tener un buen año con Iquique".

Por último, el jugador de 34 años reconoció que el interés de Deportes Iquique por traerlo, y el conocimiento que tiene Jaime Vera de él, tras dirigirlo en Universidad de Concepción, fueron factores claves para regresar a Chile.

PURANOTICIA