Lorena Medel y frustrado ingreso a ANFP: "Hubo un tema más político que de machismo"

Ls dirigenta de Santiago Wanderers estuvo cerca de hacer historia en el fútbol chileno y convertirse en la primera mujer en integrar el directorio de la ANFP.

Lorena Medel estuvo cerca de hacer historia en el fútbol chileno y convertirse en la primera mujer en integrar el directorio de la ANFP. Sin embargo, la dirigenta de Santiago Wanderers no lo logró al no ser aprobada por el Consejo de Presidentes de este viernes por no obtener los votos necesarios.

Tras su frustrado ingreso a la mesa del organismo de Quilín, la personera del cuadro caturro, quien era la gran carta de Sebastián Moreno, actual timonel del ente rector del balompié criollo, sacó la voz.

LEER TAMBIÉN: Consejo rechazó nombramiento de Lorena Medel al directorio de la ANFP.

"Si yo no hubiera reunido las condiciones para ser directora por estatutos, no hubiera habido votación. Tengo una buena impresión de Sebastián Moreno. Acá hubo un tema más político que de machismo", reconoció a radio ADN.

"Haber estado 9 meses en Wanderers no me convierte en dirigenta deportiva, pero tenía ideas, quizá algo utópicas, para aportar. Creo que era mejor hacer algo que criticar el fútbol", añadió.

Por último, Medel dijo que "la situación está difícil para Sebastián Moreno en la ANFP pero no creo que lo vayan a derrocar. Es algo parecido a lo que vive el presidente Piñera".

PURANOTICIA