Lezcano y regreso del torneo: "La idea es sacar ventaja a nuestros perseguidores"

El delantero argentino de Universidad Católica espera que el equipo mantenga las distancias con Unión La Calera y Curicó Unido.

El Bayern Múnich solamente tardó un par de fechas tras la reanudación de la Bundesliga para sellar el título del certamen. Y en Universidad Católica quieren seguir el ejemplo del cuadro bávaro.

Es que el delantero Gastón Lezcano aseguró que en el regreso del Campeonato Nacional, si es que el Covid-19 lo permite, en el cuadro cruzado pretenden estirar la diferencia que tienen con sus escoltas, que son Unión La Calera y Curicó Unido.

"La idea es que una vez que comience todo podamos retomar lo antes posible el nivel y poder sacar ventaja o mantener la distancia con nuestros perseguidores y creo que es posible. Cuando vuelva el fútbol el marco será totalmente distinto, sin público. Tendremos que estar bien preparados psicológicamente para afrontar el regreso del campeonato sabiendo que tenemos ventaja", reconoció el ariete en videoconferencia.

En cuanto a los elenco que ya retornaron a las prácticas en cancha, el argentino sostuvo: "Futbolísticamente, quizás ellos tienen la posibilidad de entrenar con balón o en grupo, pero creo que físicamente nosotros estamos entrenando al máximo, intentando ocupar todos los recursos".

"Yo por lo menos estoy haciendo lo posible para correr en aislamiento, pero eso es así para todos. La mayoría no ha vuelto a las prácticas y en Santiago es más complicado que nos autoricen entrenar. No se trata de entrenar dos o tres días o volver a la cancha, pero hoy nuestro físico no está listo para una competencia y para ello debe tener mucho cuidado la ANFP", concluyó.

