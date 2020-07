Lezcano y lesión de Toselli: "Nos golpeó, sabemos lo que es para el equipo"

Este miércoles, el golero y referente de la Universidad Católica se sometió a una operación en su rodilla derecha.

Universidad Católica informó de la lesión de Cristopher Toselli, quien debió someterse a una menisectomia parcial de menisco externo de su rodilla derecha.

Al respecto, su compañero de equipo, Gastón Lezcano, reconoció en conferencia de prensa que "nos golpeó la lesión de Toselli, porque sabemos lo que es para el equipo y para el grupo, pero lo notamos fuerte y sabemos que cuando vuelva lo hará con todo".

En la misma línea, el argentino agregó que "sabemos que desde donde esté, estará apoyando, y él sabe que tiene el apoyo del grupo".

El ex O'Higgins aseguró sobre la materia que "siempre estamos expuestos a lesiones de todo tipo, y estos son casos puntuales. El equipo está muy bien, trabajando con las cargas que son manejadas por los 'profes', y no estamos pensando en si nos vamos a lesionar o no".

Cabe recordar que tras ser intervenido quirúrgicamente, el cuerpo médico de Universidad Católica evaluará la situación de Toselli para determinar su tiempo de recuperación, que preliminarmente sería de entre 4 a 6 semanas.

