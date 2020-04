Lectura de sentencia de Sergio Jadue fue nuevamente postergada

El veredicto estaba fijado para el 5 de mayo, pero ahora se postergó para el próximo 3 de noviembre, aunque es muy probable que nuevamente se posponga la fecha.

Nuevamente se aplazó la lectura de sentencia del ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, por su implicancia en el caso de corrupción conocido como "FIFA Gate".

El veredicto estaba fijado para el 5 de mayo, pero ahora se postergó para el próximo 3 de noviembre, aunque es muy probable que nuevamente se posponga la fecha.

De acuerdo al periodista Ken Bensinger, en conversación con Las Últimas Noticias, el motivo para atrasar la lectura de sentencia del calerano pasa por la apelación del ex presidente de Conmebol, Juan Ángel Napout, la que si gana podría ir a un segundo juicio.

En tanto, el otro motivo sería una nueva acusación contra ex ejecutivos de medios como Fox e Imagina, por el pago de sobornos para transmitir Copa Libertadores y Copa América.

Eso sí, aclaró que Jadue no es testigo protegido y que no vive bajo el programa de la FBI para ocultar su identidad y no considera que esté en riesgo.

Consignar que el otrora timonel de la ANFP viajó en noviembre de 2015 a Miami, Estados Unidos, por un acuerdo con el FBI para colaborar con las investigaciones de corrupción y luego de declararse culpable de los cargos, por lo cual obtendría una rebaja en la condena.

PURANOTICIA