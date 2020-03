Lasarte y opción de llegar a Colo-Colo: "Si me seduce el proyecto, lo pensaría"

El uruguayo reconoció que ahora está disponible para ser el nuevo DT 'Cacique', luego de que se bajara por asuntos personales.

Marcelo Espina, gerente deportivo de Blanco y Negro, reveló que intentaron negociar con Martín Lasarte para ser nuevo entrenador de Colo-Colo, pero acusó que el uruguayo no le contestó las llamadas.

Un día después de eso, el ex DT de Universidad de Chile sacó la voz para sorprender al decir que ahora sí está disponible para sentarse en la banca del Cacique.

"Ahora es otro tema, porque puedo y es una opción. Pero primero hay que solucionar el tema del coronavirus. Si me seduce y me gusta el proyecto, lógicamente lo pensaría", reconoció en diálogo con La Cuarta.

Sobre el motivo por el cual no respondió a las llamadas de Espina, "Machete" sostuvo: "Capaz que me llamó, eso no lo sé. Tengo teléfonos que no sé de quiénes son. Yo con el que mensajeé fue con Mayne-Nicholls, pero nunca hablamos de nada en concreto, ni de proyecto, tampoco de dinero. Le agradecí que me tomara en cuenta, pero le dije que no podía en ese momento".

"Se comentó, se habló. En ese momento yo no estaba en condiciones para tomar al club. Y con todo esto de la pandemia hubiera sido imposible, pero no fue otra cosa", completó.

PURANOTICIA