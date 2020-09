Las metas de Enzo Roco en Turquía: jugar lo más posible y volver a la Roja

El nuevo jugador de Fatih Karagumruk dijo que "yo apunto a esos objetivos: volver a estar en las convocatorias y, un poco a largo plazo, competir por un cupo para la Copa América".

Si bien, Enzo Roco terminó su etapa en el Besiktas al sellar su desvinculación de las Águilas Negras, se mantendrá en Turquía.

Es que el defensa chileno encontró rápidamente club en ese país y fichó por el recién ascendido Fatih Karagumruk, donde será compañero del también chileno Cristóbal Jorquera.

El formado en Universidad Católica sacó la voz y se refirió a su nuevo desafío, donde aseguró que espera volver a la nómina de la Selección chilena.

"Voy a prepararme para jugar la mayor cantidad de partidos en una liga que es muy competitiva, y encontrar esa regularidad de competencia que me llevó a estar en la Selección chilena alguna vez", reconoció el zaguero criollo a Las Últimas Noticias.

Además, añadió que "yo apunto a esos objetivos: volver a estar en las convocatorias y, un poco a largo plazo, competir por un cupo para la Copa América".

Roco también explicó los motivos para continuar en la liga turca: "Ya la conozco y la adaptación no se me ha hecho difícil. Por lo que he visto, el club está creciendo y es organizado. Si mis compañeros ascendieron fue porque hicieron las cosas muy bien".

