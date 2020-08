Lanaro y prohibición de abrazarse tras un gol: "Es un poco falta de sentido común"

De todas maneras, el defensor indicó que "hay que cumplir con las reglas".

Germán Lanaro, defensor de Universidad Católica, reconoció que existe ansiedad por volver a la competencia, tras cinco meses de detención por la pandemia del coronavirus, y calificó como "falta de sentido común" el no poder tener contacto físico al celebrar un gol.

De cara a lo que será la pronta reanudación del fútbol nacional, extraoficialmente el viernes 28 de agosto, el zaguero de origen argentino indicó que "hay ansiedad por jugar. El esfuerzo tiene que ser de todos. No es lo ideal que los equipos tengan que hacer de local en estadios ajenos, pero es necesario tomar todas las medidas para protegernos".

El primer encuentro que afrontará la UC en el regreso será con Unión Española, un rival que siempre le hace buenos partidos. "Va a ser un rival difícil, que venía en crecimiento antes de la pandemia. Estamos trabajando bien y pensando en ellos. Queremos volver a las bases que nos permiten estar arriba", dijo en rueda de prensa.

Recordar que el elenco que dirige Ariel Holan es el líder del Campeonato Nacional 2020, con 19 puntos, con ventaja de tres unidades sobre Curicó Unido y Unión La Calera.

Por otro lado, el ex Palestino comentó la prohibición de celebrar un gol con contacto físico, medida que acordó la semana pasada el Consejo de Presidentes de la ANFP.

"Puedo marcar a un rival, y no abrazar a un compañero en la euforia del gol, es un poco falta de sentido común, pero hay que cumplir con las reglas", apuntó.

Para finalizar, Lanaro fue consultado por su futuro, ya que en diciembre de 2020 finaliza su contrato con el elenco de la franja.

"El término de mi contrato es algo que no me preocupa, pero sí me ocupa. Lo único que quiero es jugar para demostrar. Me ayudó poder ir los dos últimos partidos al banco. Necesito jugar en este 2020 y entiendo que se puede dar por la cantidad de partidos que tendremos", sentenció.

PURANOTICIA