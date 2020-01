La UC confirmó a Gastón Lezcano como su tercer refuerzo para la temporada 2020

El ariete de 33 años se suma así al atacante argentino Fernando Zampedri y al defensor central nacional Tomás Asta-Buruaga como las flamantes incorporaciones del cuadro que dirige Ariel Holan.

Universidad Católica oficializó esta noche al delantero argentino Gastón Lezcano como su tercer refuerzo para afrontar una exigente temporada 2020.

A través de sus redes sociales, el cuadro cruzado anunció a su hinchada que el ex O'Higgins y Monarcas Morelia ya firmó su contrato con el bicampeón chileno.

"¡Estamos! Gastón Lezcano ya es nuevo refuerzo 2020 de #LosCruzados ¡Bienvenido a La Franja!", expresó el elenco de la franja.

El ariete de 33 años se suma así al atacante argentino Fernando Zampedri y al defensor central nacional Tomás Asta-Buruaga como las flamantes incorporaciones del cuadro que dirige Ariel Holan.

Tras la firma, el jugador declaró al sitio oficial del club que "feliz, porque es un club en el cual ya lo he enfrentado varias veces, es un club grande que pelea por cosas importantes y la verdad es que me llamó ese desafío, difícil pero lindo. Vengo con toda la ilusión y las ganas de aportar mi granito de arena al club".

"Vengo con mucha más experiencia más que nada a nivel internacional, prácticamente mi carrera la hice fuera de Argentina. Me ha tocado jugar torneos diferentes tanto en Paraguay, Chile y México y cada liga te da un poco de enseñanza. Llego muy maduro para aportarle al grupo lo que necesite", complementó.

Respecto a las expectativas, el oriundo de San Nicolás de los Arroyos dijo que "sé que es un paso importante, un paso hacia adelante el que estoy dando. Vamos a jugar copa internacional que no se juega todos los días y hay que representar al club de la mejor manera. Volver otra vez a jugar en el plano internacional me emociona demasiado y me emociona demasiado así que voy a entregar la vida por hacer un buen papel".

A la hora de describirse como jugador, el 'Gato' señaló que "no he cambiado tampoco mucho, por las bandas rápido, tratando de siempre estar en contacto con el balón, de asociarme con los compañeros, asistir y jugar en equipo".

🗣 "Voy a entregar todo de mí, el máximo, para que ellos disfruten dentro de la cancha".

