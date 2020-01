La UC comunicó oficialmente que Sebastián Sáez no seguirá en el club

El elenco de la franja anunció la salida del ariete de 34 años que llegó en junio del año 2018 a la escuadra estudiantil.

Universidad Católica oficializó este martes la partida del delantero argentino Sebastián Sáez del cuadro cruzado, luego de dos temporadas donde marcó 16 goles en 41 partidos.

A través de las redes sociales, el elenco de la franja anunció la salida del ariete de 34 años que llegó en junio del año 2018 a la escuadra estudiantil.

"Agradecemos toda la entrega del 'Sacha' en cada partido que estuvo vistiendo La Franja y anotando goles para ayudar a conquistar los Campeonatos Nacionales del 2018, 2019 y la Supercopa 2019". ¡Éxito en tu próximo desafío!", escribió el bicampeón chileno.

Poco antes de conocer que no seguía en la UC, el jugador que en Chile también militó en Audax Italiano señaló que "la verdad al día de hoy no sé que me faltó para convencer a Universidad Católica. En mi análisis siempre logré lo que me pidieron los cuerpos técnicos, se consiguieron dos campeonatos y convertí 16 goles. Tengo un balance bastante positivo".

Ahora, el representante del 'Sacha' deberá echar mano a las alternativas que tiene para que el calvo atacante continúe su carrera. Central Córdoba de Argentina aparece en carpeta, como también Unión Española y Audax.

Sebastián Sáez no continuará con #LosCruzados.

Agradecemos toda la entrega del "Sacha" en cada partido que estuvo vistiendo La Franja y anotando goles para ayudar a conquistar los Campeonatos Nacionales del 2018, 2019 y la Supercopa 2019 ⚽



¡Éxito en tu próximo desafío! 💪 pic.twitter.com/DSyShYe83E — Universidad Católica (@CruzadosSADP) January 7, 2020

