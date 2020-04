La profunda reflexión de Nico Jarry tras conocer su castigo definitivo

El "Príncipe" publicó una carta en Instagram para referirse a todo el martirio que fue el proceso y revelar que aceptó un acuerdo con el organismo.

Hasta que se acabó la angustiante espera de Nicolás Jarry por conocer su castigo definitivo tras dar positivo por el consumo de ligandrol y estanolozol. Este lunes la ITF dio a conocer que sancionó al tenista chileno con 11 meses, pro lo que podrá volver a competir en noviembre próximo.

Después de confirmarse la sentencia, el "Príncipe" publicó una carta en Instagram para referirse a todo el martirio que fue el proceso y revelar que aceptó un acuerdo con el organismo.

"Hoy, contento y con mi conciencia tranquila, les cuento que fuimos capaces de demostrar en la investigación realizada por la ITF la procedencia de las sustancias prohibidas detectadas y que éstas aparecieron producto de la contaminación cruzada que se generó en el laboratorio brasileño en el cual se producían las vitaminas. Junto a esto, lamentablemente y con mucha humildad, he decidido aceptar el acuerdo ofrecido por la ITF y su sanción de 11 meses, que me permitirá volver a competir en noviembre. Extender estos procesos legales sólo sumarán más estrés e incertidumbre a mi futuro profesional", expresó la segunda raqueta nacional.

Además, Nico añadió que "dado esto, me gustaría expresar que siempre he intentado ser lo más profesional posible, entendiendo desde muy pequeño el sacrificio y profesionalismo que se requiere para ser tenista, y los que me conocen saben que es algo que siempre ha sido prioritario para mí. Por esto, quiero que se sepa y que o quede duda alguna que, al elegir el laboratorio utilizado, busqué que cumpliera con todas las condiciones requeridas por mi profesionalismo, llegando al extremo de evaluar mi decisión con tres doctores, incluso pidiendo a uno de ellos que fuera a visitar este laboratorio para certificar personalmente que estaba todo bien para producir mis vitaminas. Lamentablemente esto no fue suficiente y puse en riesgo mi salud y mi carrera profesional. Me quedo con una lección muy importante en mi vida, de que sé que es mi responsabilidad profesional asegurarme de que todo lo que consuma, no puede tener ni la más mínima contaminación".

Por último, Jarry sostuvo que "han sido meses de profundo dolor, y aunque honestamente a veces se siente un poco injusto todo lo que ha pasado, estoy intentando aprender lo más que puedo de esta situación, y sé que a fin de cuentas será una lección de esas que te deja la vida, de la que sin duda pretendo salir mucho más fuerte (...) Todo esto me ha hecho valorar aún más el increíble apoyo incondicional que he recibido de miles de personas desde que esto comenzó. En particular quiero agradecer a mi familia, mi novia, amigos, por haber estado a mi lado todo este proceso".

