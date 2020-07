La ATP saludó a Fernando González en su cumpleaños recordando el gran triunfo ante Federer

Este miércoles 29 de julio es especial para Fernando González. Es que el ex tenista chileno cumple 40 años.

Por lo mismo, el otrora número cinco del mundo ha recibido diversos saludos a través de las redes sociales, pero llegó uno bastante especial.

La ATP, en su canal oficial Tennis TV, publicó un video con los mejores puntos del que fue uno de los triunfos más destacados en la carrera del "Bombardero" de La Reina.

Se trata de la victoria sobre el suizo Roger Federer en la fase de grupos del Torneo de Maestros en 2007, cuando el certamen que reúne a los ocho mejores de la temporada se disputaba en Shanghai, China.

"¡Cuando González pasó al Modo Dios para vencer a Federer! Feliz cumpleaños, Fernando", fue el mensaje con el que acompañó la publicación el organismo.

En esa jornada el chileno dio vuelta el marcador para batir al legendario helvético, número uno del mundo en ese momento, por 3-6, 7-6 y 7-5. Significó el tercer triunfo de un criollo sobre un jugador en la cima del circuito en ejercicio, pues antes el propio "Feña" derribó al australiano Lleyton Hewitt en octavos de final en Hamburgo durante el 2003, y después al norteamericano Andre Agassi, también ese año pero en semifinales de Washington.

When Gonzalez went God Mode to beat Federer! 🤯



Feliz Cumpleaños, Fernando 🎉 🇨🇱 pic.twitter.com/2D2a7ODcP9