Kuscevic y opción de partir al extranjero: "No hay que tomar una decisión apresurada"

El joven defensor de Universidad Católica reconoció conversaciones con otros clubes, pero asegura que no ha llegado una oferta concreta.

Debido a su gran nivel, Benjamín Kuscevic es uno de los juagdores que asoma como el más exportable de Universidad Cátólica. De hecho, el defensa de los cruzados ya despertó el interés de clubes brasileños como el Athletico Paranaense y el Atlético Mineiro.

Sin embargo, el joven zaguero se mantiene mesurado ante la chance de dejar el elenco precordillerano y partir al fútbol internacional.

"Es verdad que ha habido conversaciones con equipos no sólo de Brasil, sino de más partes, pero una oferta formal, no ha llegado nada. No hay que volverse loco ni tomar una decisión apresurada por un tema de plata. Primero voy a darle prioridad a lo deportivo, a llegar lo más alto y ser lo más exitoso que pueda. La plata es importante, no voy a mentir, pero no es lo principal", reconoció el jugador en videoconferencia.

Además, puso como ejemplo el caso de su ex compañero Guillermo Maripán: "El 'Guille' ha sido un ejemplo, sobre todo para los que somos más chicos que él, de cómo hay que hacer las cosas paso a paso, sin apresurarse, y ser perseverante. Sin duda que me gustaría hacer algo parecido".

Por último, sobre si la pandemia de coronavirus podría influir en su deseo de partir de la UC, Kuscevic sostuvo: "Más allá de lo que está pasando en el mundo, que obviamente influye, cuando se da el momento de partir, es por algo deportivo. En el tiempo que he estado en Católica he adquirido una madurez importante y me siento bastante cómodo para poder partir, si es que llega una oferta importante para mí y para el club. También estoy muy cómodo acá y no tendría ningún problema en seguir, pero no tengo problema en reconocer que sí me gustaría mucho jugar afuera".

