Kevin de Bruyne fue elegido por sus pares como 'Jugador del Año' en Inglaterra

El futbolista belga del Manchester City, Kevin de Bruyne, fue elegido este martes 'Jugador del Año' en Inglaterra, un galardón que concede la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA).

De Bruyne es el primer jugador del Manchester City en ganar el premio de la PFA desde su creación en 1973. "Es un gran honor que te voten tus compañeros, rivales con los que siempre juegas en el campo. Que te voten como mejor jugador; es increíble", indicó De Bruyne.

Es la tercera temporada consecutiva en la que el ganador del premio no ha formado parte del equipo ganador de la Premier League después de que Mohamed Salah y Virgil van Dijk del Liverpool recogieran los dos últimos premios.

De Bruyne ganó por delante de cuatro jugadores del Liverpool, incluidos van Dijk, Alexander-Arnold, Sadio Mane y Jordan Henderson, así como su compañero de equipo en el City, Raheem Sterling. El belga tuvo una temporada destacada al contribuir con un récord de 20 asistencias.

