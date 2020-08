Jurado de «MasterChef Celebrity» confirmó que se contagió de Covid-19

El colombiano Jorge Rausch, quien no estuvo presente de manera presencial en la final del programa, reveló que es asintomático.

Natalia Duco se coronó como la flamante ganadora del programa culinario «MasterChef Celebrity» de Canal 13, final que se desarrolló de manera atípica debido a la pandemia.

De los tres finalistas, solo César Campos y la deportista estuvieron en el estudio junto al chef Cristopher Carpentier, ya que Rocío Marengo lo hizo por videollamada y Fernanda Fuentes y Jorge Rausch lo hicieron a través de una especie de holograma, ya que no pudieron viajar a Chile.

Pero en las últimas horas se conoció que lo del chef colombiano es un poco más grave, ya que él mismo confesó que se contagió de Covid-19, indicando que es asintomático.

Esta revalación la hizo en el programa «Hermanos separados al nacer» que conducen los ex integrantes del espacio de cocina, Álvaro Reyes (Nacho Pop) y Marcelo Marocchino.

"Estoy positivo, sin síntomas. Espero salir de esto así como estoy, feliz de la vida", dijo Rausch, asegurando no saber cómo se contagió ya que se hizo el examen para poder visitar a su padre.

"Hace semanas que no veo a mi papá, que tiene sus años y quería verlo. La única razón por la que me hice el examen fue por eso y salió positivo. Si no, ni cuenta me hubiera dado", agregó, afirmando que "me siento perfectamente".

