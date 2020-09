Jugador de S. Morning hospitalizado por Covid-19: "Solo quiero recuperarme"

Miguel Ángel Orellana está internado "con carácter reservado" tras contagiarse de la enfermedad.

Miguel Ángel Orellana se transformó en el primer futbolista profesional que debió ser hospitalizado después de contagiarse de coronavirus.

El ariete de Santiago Morning está internado "con carácter reservado" y puede comunicarse vía redes sociales. Sin embargo, si se agrava su condición, podría ser conectado a ventilación mecánica, y según el CDF, ya ha necesitado oxígeno durante su permanencia en el hospital.

En una breve conversación con La Cuarta, Orellana señaló: "No sé mucho de la situación, como no soy médico, pero acá estoy. No me gusta preguntar mucho del tema, sólo quiero recuperarme no más, disculpen si no puedo hablar más y gracias por preocuparse".

El DT del cuadro microbusero, Luis Landeros, se refirió con preocupación a la situación de su dirigido. "El caso de Miguel Ángel Orellana nos tiene preocupados. Se genera una inquietud famiiar, la preocupación por un compañero. Esto nos merma en el plano deportivo y en lo personal", señaló el técnico a El Mercurio.

PURANOTICIA