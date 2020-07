Jugador de Lazio recibió un duro castigo tras morder el brazo de un rival

El defensa español de la Lazio, Patricio Gabarrón Gil, conocido como 'Patric', fue sancionado con cuatro partidos y recibió una multa de 10.000 euros después de morder a un rival durante el partido que enfrentó este martes al cuadro romano y al Lecce, perteneciente a la jornada 31 de la Serie A italiana.

Patric, de 27 años, mordió al defensa local Giulio Donati y el VAR intervino en la jugada para avisar al árbitro de la incidencia. El zaguero vio la tarjeta roja y este miércoles fue sancionado por el Comité de Competición.

Donati, pese al mordisco, dijo después del partido que entendía el comportamiento de Patric, fruto de la desesperación cuando perdían 2-1. Lazio es segundo en la clasificación y este martes volvió a desaprovechar la oportunidad de recortar su distancia de siete puntos con la Juventus de Turín.

"Se disculpó de inmediato, pero por supuesto tuvo que ser castigado con una tarjeta roja, aunque no tuve daños físicos", dijo Donati al término del encuentro.

Lazio's Patric is being sent off for biting a Lecce player!



An astonishing moment as Lazio's title dream is fading away.