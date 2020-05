Jugador argentino del Hertha Berlin alabó a Arturo Vidal: "Para mí es un ídolo"

Santiago Ascacibar contó que le pidió la camiseta al 'King' y también a Charles Aránguiz.

Arturo Vidal no sólo es admirado por los fanáticos y algunos compañeros de los clubes en que estuvo, sino también por rivales. Uno de ellos es del fútbol alemán, de cuando el actual jugador del Barcelona militó en el Bayern Múnich.

Se trata de Santiago Ascacibar, volante argentino que milita en el Hertha Berlin, quien reveló el chileno es un ídolo y que es uno de los pocos jugadores con los que ha intercambiado camiseta en su carrera, además de Charles Aránguiz.

"No soy de cambiar muchas camisetas, tuve ganas de cambiar a 3 ó 4 jugadores que son estrellas pero no me animé a pedirlas", reconoció el mediocampista trasandino en diálogo con TNT Sports.

"Si me animé a pedírsela a Arturo Vidal, que para mí es un ídolo, y esa camiseta la pondría al igual que la de Aránguiz que la tengo también en casa", añadió.

Santiago Ascacíbar, de 23 años, juega de mediocampista defensivo y desde 2017 participa de la Bundesliga. Primero con el Stuttgart, y desde 2020 en Hertha Berlin.

