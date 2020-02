Juan Tagle y suspensión del clásico: "Penoso lo ocurrido, lamentable"

El árbitro del duelo en Pedrero, Piero Maza, suspendió el duelo luego que un fuego artificial le hiciera daño en sus piernas al delantero argentino del cuadro albo Nicolás Blandi.

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, calificó de "penoso" este domingo lo ocurrido en el Estadio Monumental, con incidentes que obligaron a la suspensión a los 75 minutos del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica.

Consultado por los hechos protagonizados por la mal llamada barra alba en el recinto de Macul, Tagle declaró que "penoso lo ocurrido, lamentable, no hay otro adjetivo. Se estaba jugando de buena forma y hay una hinchada que, en un momento estratégico, más allá de eso lesionan a su propio jugador, pareciera que no son hinchas del fútbol".

Además, el dirigente del elenco de la franja indicó que visitó el camarín del local para "averiguar el estado de salud de Nicolás Blandi, hablamos con el médico de Colo Colo y quedamos más tranquilos. No hemos hablado del tema de seguridad y no hemos contactado aun con la dirigencia alba".

Luego que a inicios de semana se anunciara que no habría barra del visitante en el Monumental, por un tema de seguridad, Tagle apuntó que las medidas "no están resultando. El problema no fue de un publico visitante, que no hubo, fue de parte del local que interrumpieron el partido en el momento que estimaron conveniente y el directorio deberá tomar una determinación basándose en ello".

"Nosotros tomamos medidas, tanto operativas como judiciales, y tenemos que hacernos todos responsables y cada uno deberá responder por lo que sucede en su estadio", sentenció el mandamás del cuadro estudiantil.

