Juan Ignacio Duma: "Sería muy lindo volver a la U"

Respecto a su presente, el argentino nacionalizado chileno explicó su llegada a la segunda categoría: "Me costó un poco llegar a Barnechea, que es un club chico, que siempre pelea por escalar en la tabla, pero entendí que después de tantas lesiones tenía que disfrutar el día a día del fútbol, la gente que me rodea".

Juan Ignacio Duma, ex jugador de la Universidad de Chile y actualmente en la Primera B junto a AC Barnechea, recuerda con cariño su pasado con los azules, asegurando que "sueña" con regresar a la escuadra universitaria.

En entrevista al sitio web Encancha, el jugador de 26 años confesó: "La gente sabe que tengo un cariño muy especial por la U y lo demuestro en el equipo donde esté. Siempre he dicho que sería muy lindo volver en algún momento y que el cariño que le gente me tiene es el mismo que yo hacia ellos. El club me ayudó a crecer como persona y futbolista, me formó y me hizo ser profesional. Pude obtener mi primer logro, como fue la Copa Chile. Tengo muchos recuerdos, viví la época más linda. Tengo solo momentos lindos ahí".

"Tomé la decisión de llegar, porque si no lo hacía, quizás no jugaba en Antofagasta y tal vez podría no estar jugando al fútbol. La decisión fue la mejor, porque acá la gente me quiere y la calidad de la gente lo vi en pocos lados. Estoy reencantándome con el fútbol nuevamente después de tantas lesiones que he tenido", explicó el futbolista nacido en Vedia.

Además, Duma recordó su debut con los laicos: "Fue un momento único. Yo ya había tenido la posibilidad de ir a la banca en un partido con Unión La Calera y sabía que, si estaba la oportunidad, iba a poder entrar. Esa vez no me tocó, pero sí contra Wanderers. Entré más tranquilo porque debutaban también varios compañeros juveniles, pero fue muy lindo jugar en el Nacional con toda la gente y contra Wanderers, que igual es un equipo grande".

Finalmente, el deportista descartó jugar en la UC o en Colo Colo: "No, por respeto a la U. Sé que Colo Colo es un equipo muy grande, pero como dije antes, si ellos se interesan en mí es porque hice un gran torneo, entonces habrían otros interesados, por lo que no sería la única opción".

