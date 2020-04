Juan Carlos Saffie: "Colo Colo perfectamente puede volver a quebrar"

El ex síndico se refirió al polémico quiebre que existe entre los dirigentes y el plantel del Cacique por el no acuerdo frente a una rebaja de sueldos en medio de la crisis por el coronavirus.

Juan Carlos Saffie fue el administrador de Colo Colo en la quiebra del 2002 antes de la llegada de Blanco y Negro. En conversación con radio Futuro, el ex síndico se refirió al polémico quiebre que existe entre los dirigentes y el plantel del Cacique por el no acuerdo frente a una rebaja de sueldos en medio de la crisis por el coronavirus, e incluso advirtió que los albos pueden "volver a quebrar".

"No estoy satisfecho cómo se ha desarrollado el tema. El interés de figurar o convertirse en héroe. No tengo dudas que es mejor que lo que había, pero me gustaría que fuera diferente, mayor profesionalismo y menos personalismos. Cuando las vanidades intervienen todo se complica", expuso.

Por otro lado, el ex directivo cuestionó la gestión comunicacional del conflicto: "Creo que manejar en forma pública estas cosas es muy dañino y malo para la institución. Esta guerra de declaraciones no ayuda a nadie. Me parece lamentable. Nosotros tuvimos muchos conflictos, pero buscamos la manera de solucionarlos de forma interna. Siempre hay fórmulas".

Respecto a la quiebra en 2002, Saffie recordó: "La quiebra de Colo Colo fue absolutamente inesperada, en segundo lugar con mucha consciencia desde el primer momento que era una situación compleja y tercero, consiente también que hablamos de una institución muy importante para Chile. Entonces era una responsabilidad muy grande. La primera decisión era si trataba de arrancarme, pero había que apechugar".

Finalmente, el ex timonel lamentó el manejo que se está dando en el cuadro popular y advirtió que la bancarrota se puede dar en cualquier momento: "Si no hay racionalidad y actúan con imprudencia es perfectamente posible y no hay ninguna duda: Colo Colo puede volver a quebrar".

PURANOTICIA