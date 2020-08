Juan Carlos Gaete revela las verdaderas razones de su salida de Colo-Colo

A más de un año y medio de su abrupta salida del cuadro albo, al que había llegado sólo unas semanas antes, el delantero de Cobresal dio a conocer los motivos de su decisión.

Juan Carlos Gaete protagonizó toda una teleserie el 2019 cuando, a semanas de fichar por Colo-Colo, desde Cobresal, decidió no seguir en el Cacique.

Y a más de un año de ese episodio, el propio jugador contó la verdadera razón sobre su determinación, de la cual habían surgido muchas teorías.

"No estaba de acuerdo con la plata. Mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a (Cristián) Ogalde que esta plata no me iba a asegurar el futuro", reconoció el talentoso delantero al CDF.

"Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata. Él (Ogalde) me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto", añadió.

Además, Gaete admitió que "soy hincha de Colo-Colo y casi me hago un tatuaje del escudo en el pecho. En Colo-Colo estuve una semana y fue la mejor de mi vida. El estadio es hermoso y los jugadores un siete".

Por último, el futbolista de Cobresal sentenció que "quiero volver el otro año, esa es mi meta".

