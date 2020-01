José "Pepe" Rojas fue anunciado como nuevo refuerzo de Curicó Unido

El experimentado defensor llega al elenco "tortero" luego de su paso por Huachipato.

Curicó Unido sigue dando que hablar, luego de que este miércoles confirmara la contratación del experimentado defensor José "Pepe" Rojas, tras su paso por Huachipato.

Mediante su cuenta en Twitter, los "torteros" informaron que "un campeón de América con la Roja llega al 'Curi', ¡bienvenido, José 'Pepe' Rojas".

Por su parte, el zaguero se refirió en su cuenta de Instagram al pedido de hinchas de Universidad de Chile para volver al conjunto que lo lanzó a la fama.

Rojas afirmó que "quiero agradecer de corazón la muestra de cariño y afecto que me brindó la barra de Los de Abajo, siempre han sido una parte importante de mi carrera".

El ex seleccionado nacional agregó que "hoy me toca defender y entregar todo mi profesionalismo a la gente de Curicó que me ha abierto las puertas de esta hermosa institución y ciudad".

En su llegada a Curicó Unido, José "Pepe" Rojas conversó con los medios de comunicación 🗣



¡Aquí una de sus frases más destacadas! 👏#Elclubdesugente 🔴⚪ pic.twitter.com/3rqxBi1e1t — #Elclubdesugente ⚪🔴⚪ (@curicounidocdp) January 15, 2020

