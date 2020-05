José Luis Sierra: "He evolucionado desde que me fui de Colo-Colo"

El 'Coto' aseguró que ahora mira las cosas "de una perspectiva antes que no tenía".

El entrenador nacional José Luis Sierra se refirió a su experiencia de haber dirigido en el exterior tras dejar Chile luego de dirigir a Unión Española y Colo-Colo.

Tras dejar el cuadro albo en el año 2016, el 'Coto' dirigió a Al-Ittihad de Arabia Saudita y a Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos. En su paso por el Medio Oriente, el estratega nacional ganó la Copa de Arabia Saudita (2017) y la Copa del Rey de Campeones con el Al-Ittihad (2018).

Luego de dirigir por tres años fuera de Chile, Sierra declaró a El Mercurio que "he evolucionado desde que me fui de Colo-Colo, miro la cosas de una perspectiva antes que no tenía. Salir al extranjero te abre el horizonte, te obliga a sumar nuevas herramientas e imponerte. Siento que he crecido".

Por otro lado, el ex mediocampista comentó la importancia que tiene el juego de Arturo Vidal para el FC Barcelona. "Arturo le da una característica que el Barcelona no tiene, provoca cosas que otros no pueden, cuando él juega el equipos es menos predecible, porque rompe en el área, aparece como sorpresa, deja de hacer cosas tan mecanizadas como el resto", dijo.

Además, en el plano táctico, Sierra reconoció su gusto por el juego de Josep Guardiola, hoy técnico del Manchester City. "Me gusta esa forma de jugar, no replegarse, ser agresivo con y sin balón, priorizar el cuidado del balón, que la tengamos entre todos, una circulación veloz de pelota", apuntó.

"Yo no era de trasladar, trataba de jugar, a uno, dos máximos a tres toques. Entiendo el fútbol como un juego asociado, que la toquen cuatro y siete hagan otra cosa no sirve, los quiero a todos en la misma sintonía", añadió.

Por último, Sierra habló de cómo se vivirá el fútbol tras la pandemia del coronavirus. "La normalidad va a demorar un poco, imagino que será sin gente en los estadios. En el último tiempo pagaban cantidades elevadas de dinero y salarios en la compra de pases, y me parece que se viene una contracción en eso", sentenció.

PURANOTICIA