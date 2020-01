Jorge Valdivia y Martín Rodríguez fueron presentados en Morelia de México

En el Monarcas serán dirigidos por Pablo Guede, su ex entrenador en Colo-Colo.

Este jueves, el Morelia de México presentó a los chilenos Jorge Valdivia y Martínez Rodríguez como sus nuevas incorporaciones para la temporada 2020.

Valdivia señaló a los medios de prensa que "el venir acá es una responsabilidad y un desafío gigante para mi. Espero que con el paso de los partidos pueda estar rápidamente a la altura de este desafío", según consigna radio Cooperativa.

Además, agregó que "con la experiencia que tengo en el fútbol, lo único que tengo en mente es empezar a jugar, que mis compañeros me conozcan dentro de la cancha".

Por su parte, Rodríguez aseguró que "la mejor temporada en mi carrera fue en Colo-Colo con Pablo Guede, voy a buscar un lugar en el equipo".

El extremo sostuvo que "cuando Pablo me llamó no dudé un segundo, hablé con mi representante y le dije que me quería venir sí o sí para acá".

Cabe recordar que ambos jugadores llegaron al club mexicano por expresa petición de Pablo Guede, quien los dirigió en Colo-Colo. Además, compartirán camarín con otros chilenos, el volante Rodrigo Millar y el defensor Sebastián Vegas.

