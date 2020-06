Jorge Valdano sobre Alexis: "En Barcelona más que disfrutar al fútbol, lo sufrió"

El campeón del Mundial 1986 con Argentina resaltó las cualidades del tocopillano, asegurando que "es hábil, rápido, astuto, ayuda al desequilibrio; donde no llegan los entrenadores, llega ese tipo de futbolistas".

Jorge Valdano, ex entrenador argentino que dirigió al Real Madrid entre 1994 y 1996, concedió una entrevista a El Mercurio, donde habló de los dos futbolistas chilenos más destacados en Europa: Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

El campeón del Mundial 1986 con Argentina resaltó las cualidades del tocopillano, asegurando que "es hábil, rápido, astuto, ayuda al desequilibrio; donde no llegan los entrenadores, llega ese tipo de futbolistas".

"Vivió en Barcelona las vicisitudes parecidas a las de Arturo Vidal, pero me parece que con menos complicidad personal con los compañeros. Daba la sensación de que era un cuerpo extraño en el club", agregó.

Valdano explicó que "hay que tener la personalidad de Luis Suárez o la de Vidal para no formar parte del estilo del Barca y no sentirse acomplejado por eso. Alexis es un jugador magnífico, pero creo que en Barcelona, más que disfrutar del fútbol, lo sufrió".

Además, el ex estratega recordó cuando dirigió a Iván Zamorano, a quien al principio mantenía como quinta opción en la titularidad. Luego, "Bam Bam" terminó siendo titular y "pichichi" de La Liga: "Fue una experiencia que me enseñó que no conviene irse a los extremos, porque después cuesta mucho volver. Sé que fui odiado en Chile y lo comprobé cuando fui allá en algunas ocasiones. La gente se comportó en forma respetuosa siempre, pero supe interpretar alguna mirada asesina".

Finalmente, Valdano reconoció que no le gusta el fútbol a puertas cerradas: "El fútbol sin público es un fútbol sin alma. El aficionado es capaz de condicionar el estado de ánimo de los protagonistas. Sin gente, es más difícil que el peor le gane al mejor, uno de los elementos que hacen tan atractivo al fútbol".

