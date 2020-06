Jorge Fucile recordó el gran túnel del "Mago" Valdivia en la Copa América 2015

El retirado defensor uruguayo aseguró que "el caño fue bárbaro".

Recientemente se cumplieron cinco años del recordado triunfo de la Roja por 1-0 sobre Uruguay, por los cuartos de final de la Copa América 2015, y una de las jugadas que marcó ese encuentro fue el túnel de Jorge Valdivia a Jorge Fucile en la mitad de la cancha.

Fue justamente la víctima de aquella acción quien recordó el hecho. "Me mandan mensajes hasta ahora desde Chile, diciendo qué caño te comiste, todos los días", expresó Fucile en diálogo con el Instagram de Fútbol Joven.

"Me muero de la risa, porque la verdad, fue un cañazo... como a mí me ha tocado hacer caños siendo defensor, pero me ha tocado perder muchas veces y ganar otras veces", agregó el ya retirado futbolista, de 35 años.

"Pero el caño fue bárbaro, y aparte, a Jorge ya lo conocemos, siempre fue un gran jugador. Me lo hizo a mí, más mérito tiene", sentenció el ex zaguero, que defendió en su carrera a Oporto de Portugal, Santos de Brasil y Nacional de Uruguay.

Además, Fucile defendió a la 'Celeste' en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

MIRA ACÁ LA JUGADA:

