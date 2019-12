Jonathan Zacaría alista su vuelta a las canchas: "Voy en busca de mi mejor versión"

El extremo argentino busca una nueva oportunidad en la tienda azul tras dos años sin jugar por una fractura y una grave lesión de rodilla.

El argentino Jonathan Zacaría aseguró estar preparado para entregar su mejor versión en Universidad de Chile, en una nueva oportunidad en la tienda azul tras dos años sin jugar por una fractura y una grave lesión de rodilla.

Todo indica que el oriundo de Ramos Mejía, de 29 años, renovará en las próximas horas su vínculo con el elenco colegial. Su último partido con los azules lo jugó en diciembre de 2017.

De cara a la campaña 2020, el extremo señaló en diálogo con La Tercera que "me siento muy bien, hice una gran recuperación y estoy haciendo una buena pretemporada".

"Me hicieron varias pruebas físicas y exámenes médicos, todo ha salido bien, en parámetros normales. Me siento igual que antes de vivir las lesiones. Voy en busca de mi mejor versión", agregó.

A la hora de recordar los momentos complicados, el ex Almirante Brown, Platense, Quilmes y Palestino tuvo palabras de agradecimiento para el club.

"Soy muy agradecido de toda la gente de la U. Fueron años muy duros, pero me apoye en mi familia, en la gente que me rodea que nunca me dejó que bajara los brazos", dijo.

"Siento ganas de volver a vestir la camiseta de la U y dar el máximo adentro de la cancha", sentenció.

