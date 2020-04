Johnny Herrera y crisis en Colo-Colo: "Ellos verán cómo solucionan sus problemas"

El arquero de Everton sin querer ahondar más en la situación del Cacique señaló que en estos tiempos lo más importante es "la unión".

Johnny Herrera, arquero de Everton e ídolo de Universidad de Chile, se refirió brevemente este jueves al quiebre que existe entre el plantel de Colo-Colo y la directiva de Blanco y Negro, luego que la concesionaria se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

Ya que los jugadores y la regencia alba no llegaron a un acuerdo para la rebaja de sueldos, la institución que preside Aníbal Mosa determinó en una polémica medida suspender los contratos del primer equipo.

Ante esto, el golero que fuera archirrival acérrimo del 'Cacique' -cuando militaba en los azules- no escondió su sorpresa al conocer el presupuesto de la sociedad anónima del elenco popular: 1.150 millones de pesos mensuales.

"No estoy en el bolsillo de los jugadores ni en la cabeza de los que dirigen al club, pero no debe ser fácil llevar una institución que tiene tantos gastos", expresó Herrera en diálogo con el CDF.

"Nosotros lo hicimos de una forma correcta en Everton y ellos verán cómo solucionan sus problemas (...) En esta época, más cuando nos hemos visto tan golpeados por esta situación, la unión es lo más aconsejable", añadió el experimentado guardameta.

Respecto a la emergencia por la pandemia en el país, sostuvo: "Lo más difícil está por venir, hay mucha gente contagiada. Gracias a dos la cantidad de fallecidos no es tan alta. Tenemos que estar más juntos que nunca como país y remar todos para el mismo lado. Del tema de fútbol no tengo idea, está difícil volver a la actividad, veremos más adelante".

En cuanto a su futuro, el ex seleccionado criollo comentó: "No sé para dónde voy, estaba feliz jugando en Everton. Estábamos haciendo una buena campaña y la verdad es que del futuro, no sé. Estoy vigente. Sigo jugando y rindiendo. Mientras sea así, no voy a estar cerca del retiro, pero no me planteo mi futuro".

PURANOTICIA