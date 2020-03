Johnny Herrera hizo un llamado a la población: "No es el momento de ir a la playa"

"La gente tiene que entender que no estamos de vacaciones. No es el momento de arrancarse a la playa. Este tema es serio y hay que tomar medidas".

Johnny Herrera se sumó a los futbolistas que hicieron un llamado a la población a quedarse en casa frente al fuerte avance del coronavirus en nuestro país, donde hay 537 casos confirmados y una persona fallecida.

En declaraciones a La Cuarta, el ex portero de la U fue categórico y señaló: "La gente tiene que entender que no estamos de vacaciones. No es el momento de arrancarse a la playa. Este tema es serio y hay que tomar medidas".

"Ojalá la gente haga caso y esto se mantenga. Hay que quedarse en la casa y ser solidarios. Yo tengo a mi vieja de 80 años y a un niño de 3, Realmente los invito a tomar conciencia de lo que estamos viviendo", agregó el jugador de Everton.

Además, Herrera comentó como vive su cuarentena después de la suspensión del Campeonato Nacional: "Estamos en cuarentena con familia grande. Aparte de nosotros están las tías y tatas, así que nos vamos turnando. Con el papá ven una película de monitos terminando el día".

"Si hay que aplazar más tiempo el fútbol, que así sea. La salud está en primer lugar", finalizó.

