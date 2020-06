Johnny Herrera defendió al Sifup y se abrió a un eventual regreso a la U

El golero de Everton dijo que la Universidad de Chile "siempre será su casa".

Mientras el Sifup sigue sumando críticas por el Fondo de Retiro entregado a futbolistas que dejaron la actividad desde 2016 en adelante, hay otros que le entregan su apoyo al gremio.

Uno de ellos es el controvertido portero Johnny Herrera, quien defendió a Gamadiel García y Luis Marín, líderes de la entidad, ante los cuestionamientos tras la acusación de Marcelo Salas sobre el destino de esos recursos.

"Las críticas al sindicato son injustas, ya que es un sindicato abierto. Todos los futbolistas sabemos lo que se hace ahí y como jugadores conocemos los ingresos de todos. Tratar de ensuciarlo me parece de poca monta. Si hay una gestión buena es la que ha hecho esta gente, que no le han cerrado las puertas a nadie. El fondo del retiro es una gestión de esta dirigencia y si hay un gremio transparante es el Sifup, lo sabemos todo", reconoció el golero de Everton en diálogo con radio Cooperativa.

"Creo que (García y Marín) lo han hecho bien, tuvieron el respaldo de la selección hace poco, de mi parte no queda más que agradecer la función del sindicato. Realmente han hecho una gestión elogiable (...) Hubo un cambio y plata perdida, se toparon con un cacho y llevaron al sindicato donde esta hoy, así que colgarse del éxito de esta administración no es válido", añadió.

Pero también, Herrera se reifiró a la posibilidad de regresar en un futuro a Universidad de Chile, cuadro del que es todo un símbolo y del que salió a fines del 2019 de mala forma.

"Todos saben lo que siento por la U. Es mi casa y aunque a algunos no les guste, será mi casa siempre, pero hoy estoy en Everton. Acá me recibieron de forma epectacular, tengo que respetar contrato y al menos hasta fin de año no podría pasar nada", enfatizó.

"Quizás podría volver a conversar a fin de año y falta mucho, pero tiene que correr mucha agua debajo del puente para que lleguemos a diciembre. Habría que conversarlo. Tengo cercanía con gente que trabaja en el club (...) si en algún minuto está la posiblidad y puedo volver al club, lo hablaré con la gente indicada", completó.

