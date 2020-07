Joaquín Larrivey: "Queremos volver a jugar, siempre que las condiciones estén dadas"

Ariete argentino entregó sus sensaciones en medio de la pandemia y descartó aventurarse con una fecha para el retorno del Campeonato Nacional.

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, no ocultó su alegría por el regreso de los entrenamientos, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus.

En entrevista con El Mercurio, el ariete argentino entregó sus sensaciones en medio de la pandemia y descartó aventurarse con una fecha para el retorno del Campeonato Nacional.

"Se extraña la competencia, volver a pegarle a una pelota. Ojalá podamos regresar luego a la actividad, sabiendo que la salud es lo más importante", comentó Larrivey al matutino.

El atacante explicó que "por supuesto que hay ansiedad. Era mucho tiempo sin entrenar en cancha y ayuda ver a los compañeros. Todos queremos volver a jugar, siempre que las condiciones estén dadas. Hay que ir paso a paso".

Respecto a la reanudación del fútbol chileno, el ex Cerro Porteño fue cauto al señalar que "la fecha de regreso depende de la situación sanitaria. Confío en que las personas que están a cargo tomen la decisión más acertada. Todo es muy discutible, muy opinable, pero prefiero no referirme a eso sobre todo en manteras donde hay gente más preparada".

"A uno sólo le queda trabajar lo mejor posible para ese regreso. Sabemos que jugaremos partidos muy seguidos, pero en mi carrera siempre he respondido en estas instancias. Confío en que eso no cambiará cuando vuelva el torneo. Es tan nuevo esto, que uno no sabe qué pasará. No hay seguridad de nada, pero esperamos que cuando vuelva el fútbol sea lo más seguro posible para todos", cerró.

