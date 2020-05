Jean Meneses: "Me gustaría ir a un equipo que pelee por la Copa Libertadores"

El actual jugador del León de México también quiere ser titular en la selección chilena.

Son varios los futbolistas que esperan dar un salto mayor en su carrera una vez que termine la pandemia del coronavirus. Uno de ellos es el delantero chileno Jean Meneses, actualmente en el León de México.

En ese sentido, el ex jugador de Universidad de Concepción y Sann Luis de Quillota reconoció que uno de sus sueños es "jugar en Europa, sino se puede me gustaría ir a un equipo que pelee por la Copa Libertadores. Es una competencia muy prestigiosa".

Además, 'Takeshi' agregó que otra de sus grandes metas será "ganar un puesto de titular en la selección chilena. Me gusta jugar por ambas bandas. En León lo hago por la izquierda y me da la posibilidad de encarar y anotar con la derecha".

"La disputa por ser titular en la selección chilena será muy linda. Me veo siendo una alternativa para Rueda, todo dependerá del nivel que muestre en mi club", completó.

Por último, Meneses se refirió al hecho de compartir por primera vez con los referentes de la Roja: "Cuando me tocó ir a la selección me llamó mucho la atención el nivel de Aránguiz, Vidal y Sánchez, no dan ningún balón por perdido".

PURANOTICIA