Javier Castrilli, histórico ex árbitro argentino, criticó duramente a Enrique Osses

El ex árbitro argentino Javier Castrilli, reconocido por su rigurosidad a la hora de impartir justicia, criticó duramente al otrora juez chileno Enrique Osses, hoy presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, por unos dichos sobre el modo actual de dirigir.

El ex colegiado nacional indicó recientemente en un curso para árbitros que en la actualidad "el árbitro es el que debe cambiar: algunas veces tiene que ser riguroso, en otras más conversador. En algunos partidos más tarjetero, en otro no. El modelo de arbitraje de Castrilli, que arbitraba igual en todas partes, no sirve para el arbitraje moderno, para el siglo 21".

Estos dichos no cayeron nada de bien en el trasandino, denominado en su oportunidad como el 'juez de hierro', quien aprovechó en redes sociales de responderle a Osses, arbitro FIFA desde 2005 al 2016.

"Osses: jamás los jugadores se deben adaptar a un árbitro como tampoco un árbitro debe adaptarse a los jugadores. Todos deben adaptarse a las reglas. Su mediocridad como árbitro guarda relación a su criterio como instructor. Después nos preguntamos sobre el arbitraje sudamericano", escribió sin anestesia.

Castrilli, hoy de 62 años, dirigió en el plano internacional la Copa Mundial sub-17 de 1993, el Mundial sub-20 de 1995 en Qatar, la Copa América 1995 en Uruguay, la Copa Confederaciones de 1997 en Riad y la Copa Mundial de Fútbol de 1998 en Francia. Comenzó su carrera profesional en 1991 y abandonó el referato en 1998.

Recordar que el también apodado 'Sheriff' dijo en noviembre el año pasado que el chileno Roberto Tobar "es el mejor árbitro sudamericano en la actualidad".

