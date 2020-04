Jarry y el respaldo de Nadal: "Me ayudó, hacer trampa es algo que nunca haría"

La segunda raqueta nacional se refirió al castigo de 11 meses que recibió por dar positivo a dos sustancias ilícitas y al apoyo que recibió como las de figuras del tenista español.

Tras ser suspendido provisionalmente en enero pasado por la ITF por dar positivo a dos sustancias ilícitas (ligandrol y estanolozol), Nicolás Jarry no había sacado la voz con ningún medio. Ahora, después de que este lunes se confirmara su sentencia definitiva por 11 meses, el tenista chileno lo hizo.

La segunda raqueta nacional, quien tras el castigo reaccionó publicando una extensa carta, se refirió al episodio más negro de su carrera.

"Fue un multivitamínico, hecho en un laboratorio que incluso un médico fue a investigarlo. A fines del año pasado ocurrió esta contaminación y lamentablemente pasó esto. Es responsabilidad mía lo que tengo en el cuerpo, por eso asumo lo sucedido", reconoció en diálogo con radio ADN.

Además, el "Príncipe" valoró el respaldo de otros jugadores, como el del español Rafal Nadal, quien dijo "poner las manos al fuego" por el criollo: "No sabes cuánto me ayudó. Un alivio enorme el apoyo de todo el mundo, además del de mis compañeros. Fueron momentos difíciles y hacer trampa es algo que nunca haría. El Fair Play lo trato de practicar siempre desde chico. Eso se ha demostrado y eso me tiene demasiado contento. Y que mis compañeros, que a la vez son mis contrincantes lo reconozcan, me pone contento. Incluido lo de Rafa Nadal también".

Tmbién, "Nico" admitió que una de las cosas que más lamentó con la sanción fue el perderse el ATP 250 de Santiago, que organizó su familia: "Esa semana fue la más dura de todas, sacando cuando me dieron la noticia. No sabía qué hacer, si involucrarme o no. Era un dolor muy grande. No podía ayudar y antes del torneo estaba ayudando a los jugadores con la logística".

"Una vez que empezó el torneo, tome la decisión de no saber nada. Alejarme lo más posible y una vez que terminó, me pude actualizar y por suerte que fue un evento muy bueno y espero estar sí o sí el otro año. No haber podido participar, fue bastante duro", completó.

Sobre su futuro, Jarry confirmó que continuará trabajando con el coach argentino Dante Bottini, con quien había comenzado a trabajar a principios de temporada: "Fue un tema complejo. Voy a seguir con él, fue muy bueno. Con el poco tiempo que me conoció, creyó en mi. El esta en Estados Unidos ahora pero espero luego poder trabajar con él. Por ahora, estamos trabajando en temas fuera de la cancha porque tiene una visión del tenis muy distinta a la mía".

Por último, el nieto de Jaime Fillol expresó: "Fueron meses duros de muchos cambios. Terminé con mi entrenador anterior y estoy con uno nuevo y desde principios de año me siento cómodo con él. Es un tempo de cambios. Sigo en lo mismo que el año pasado, pero con más tiempo y más claro. Tuve muchas distracciones a fin de año, entonces este tiempo es muy valioso para aprovecharlo".

