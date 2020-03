Jara y conflicto Bravo-Vidal: "Todos saben lo que pasó y que no se hablan"

Zaguero chileno, además, reconoció que quiere seguir siendo nominado a la Roja y pidió el regreso de Jorge Valdivia y Jean Beausejour.

A fines de marzo arrancarán las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, donde la Selección chilena visitará el 26 a Uruguay, en Montevideo, y el 31 recibirá a Colombia en Santiago.

Y, si bien, Gonzalo Jara no podrá estar para el duelo ante la "Celeste", debido a que cumplirá una fecha de sanción por un incidente, el bicampeón de América con la Roja quiere estar en el proceso.

"No hago caso a lo que digan. Yo me siento bien para estar en la Selección. Jugué en Estudiantes y ahora hago lo mismo en México. A veces escucho que dicen que no estaba jugando, pero los técnicos me llamaban igual", reconoció el actual defensa del Morelia de México en diálogo con Las Últimas Noticias.

Sobre su sanción con Igor Lichnovsky, explicó que "nos acusaron de tirarle un café caliente al oficial de la Conmebol, pero todos saben que fue el Nico Castillo el que tuvo problemas con él. Ahora, no sé si le tiró el café. Nosotros estábamos fuera de la cancha".

Además, pidió el regreso de Jorge Valdivia y Jean Beausejour: "Para mí, Jorge Valdivia es un extraordinario jugador y un gran amigo. El talento que tiene no se encuentra en cualquier parte. ¿Si lo llevaría a la Selección? Esa es decisión del profesor, pero yo lo llevo siempre" (...) Respeto la decisión de Bose, pero yo creo que le debe dar una vuelta, porque lo vamos a necesitar. No es fácil jugar en la Selección, ni jugar con Argentina y Brasil a la altura. Las clasificatorias son diferentes".

El zaguero también comentó el quiebre entre otros dos referentes, como son Claudio Bravo y Arturo Vidal: "Me lo perdí (de Bravo y Vidal). Qué le puedo decir. Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan. ¿Qué más les puedo comentar? Hay que pensar en las Eliminatorias".

Sobre el recambio del combinado nacional, el oriundo de Hualpén sostuvo que "obviamente que estamos más viejos, pero hemos ido adaptándonos. La intensidad no es la misma, obvio, pero la línea está. Yo no sé si con (Marcelo) Bielsa jugaríamos igual que hace 10 años. Un recambio debe ser natural. Siempre he dicho que a un Gary, a un Alexis, a un Bravo, a un Vidal, a un Charles hay que aprovecharlos al máximo. Una selección como esta no se repetirá. Veo que hay buenos jugadores pero no debe ser fácil para ellos. Todo a su tiempo. El recambio tiene que darse de a poco".

PURANOTICIA