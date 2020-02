Iván Zamorano por graves incidentes en los estadios: “No conduce a nada”

El ex capitán de la Roja se mostró a favor de las manifestaciones sociales, asegurando que le gustaría que "fuera sin violencia".

Iván Zamorano se refirió este jueves a las manifestaciones sociales registradas en el país desde octubre del año pasado y a los hechos de violencia registrados recientemente en los estadios del fútbol chileno.

El ex capitán de la Roja afirmó que "la gente se expresa y me parece que estamos en un país democrático, donde parece lógico y normal que donde no te parece bien un sistema o tantas cosas que no están bien se puedan discutir o analizar, y donde la gente pueda salir a la calle", según consigna Radio Cooperativa.

Sobre los incidentes en los estadios de los últimos días, el ex atacante agregó que "obviamente, como persona ligada al deporte, me encantaría que fuera sin violencia, porque no conduce a nada, así es que ojalá que poco a poco se puedan solucionar los temas pendientes".

Las declaraciones del ex seleccionado chileno se dieron en el marco del viaje a Italia de los ganadores de la Copa ENEL, quienes verán en vivo y en directo el clásico entre Inter de Milán y AC Milan de este fin de semana.

