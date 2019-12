Iván Morales y llegada de delanteros a Colo-Colo: "Todos los años pasa lo mismo"

El joven delantero sostuvo que debido a la competencia "hay que ganársela" para poder ser titular.

Colo-Colo regresó este jueves a los entrenamientos de cara a la temporada 2020 y con la presencia de Iván Morales, quien también se está preparando para disputar con la selección chilena sub-23 el torneo Preolímpico de Colombia.

En la oportunidad, el joven ariete del Cacique se refirió a la dura lucha que habrá por la titularidad en la ofensiva alba, donde el conjunto de Macul sigue buscando jugadores en ese puesto.

"Me gustaría jugar, donde me toque lo haría, si bien no me tocó jugar de centrodelantero ningún partido no es decisión mía y verá el profe en qué posición le gusta más", expresó el atacante.

"Todos los años pasa lo mismo: vienen delanteros, volantes, defensas... y se forma una bonita competencia y ahí hay que ganársela. Me gustaría quizás que me dieran la oportunidad, pero sé que tengo que competir, nunca me ha tocado fácil y lo voy a seguir haciendo", añadió.

Respecto a su futuro, Morales sostuvo: "No sé qué puede pasar, vamos a ver qué pasa. Estoy enfocado con la selección y en el preolimpico, que es un bonito desafío. Hay cosas (ofertas), pero es algo que se irá viendo y lo manejan otras personas".

Por último, se refirió al duelo de la Roja sub-23 ante Colo-Colo en la Noche Alba: "Va a ser bonito jugar en el estadio en el que estoy todo el año. Ojalá sea un bonito espectáculo".

PURANOTICIA