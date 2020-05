Iván Morales seguiría recibiendo todo su sueldo en Colo-Colo debido a una lesión

El ariete sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla derecha a fines de febrero, fue operado y estará recién de vuelta a los entrenamientos en septiembre.

Si bien en Blanco y Negro dijeron estar dispuestos a negociar y aceptar la mediación de la Dirección del Trabajo por el conflicto con el plantel de Colo-Colo por la rebaja de sueldos, la concesionaria que administra al Cacique envió la semana pasada a la Administradora de Fondos de Cesantia (AFC) la nómina de los jugadores que sufrirán la suspensión de sus vínculos laborales, todo tras acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

Sin embargo, en la lista no aparecen todos los jugadores, y uno de ellos es el joven delantero Iván Morales, quien seguiría recibiendo todo su salario debido a una lesión.

El ariete sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla derecha a fines de febrero, fue operado y estará recién de vuelta a los entrenamientos en septiembre. Esta situación le permitirá no recibir descuentos de sueldo, debido a que se mantiene en curso una licencia médica hasta septiembre, según reveló el periodista Luis Marambio, en conversación con «Después te Explico».

"Iván Morales no entra en la nómina porque él está con su licencia hasta septiembre. Hasta ese mes se le paga y por lo tanto no tiene que ir a cobrar ningún seguro de cesantía y no puede entrar en la nómina de la AFC", sostuvo.

Además, añadió que los clubes deben seguir haciéndose cargo de la situación médica de los jugadores, aunque estén suspendidos sus contratos, porque "la relación se suspende sólo en términos del trabajo convenido".

