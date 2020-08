Ilkay Gündogan se sumó a las despedidas para Claudio Bravo: "Todo lo mejor"

Ilkay Gündogan, mediocampista del Manchester City, aprovechó las redes sociales para despedirse de Claudio Bravo, quien dejará el club 'Citizen' tras cuatro temporadas.

Si el domingo fueron el defensor Aymeric Laporte y el delantero Gabriel Jesús quienes le dijeron adiós al formado en Colo-Colo, este lunes fue el turno del mediocentro alemán de origen turco.

"Todo lo mejor para Claudio Bravo y David Silva, ha sido un placer", escribió Gundogan adjuntando imágenes con ambos jugadores.

Bravo, de 37 años, terminó contrato con la escuadra de Josep Guardiola luego del traspié el club inglés ante el Lyon francés (1-3) por los cuartos de final de la Champions League, una asignatura que sigue pendiente para los celestes.

Ahora, el histórico capitán de la Roja tendría acercamientos con el Real Betis para defender desde la campaña 2020-2021 a la tienda que dirige el entrenador nacional Manuel Pellegrini.

All the best to @21LVA & @C1audioBravo. It's been a pleasure 🙏🏼 pic.twitter.com/c9Pjs2J14I