Iker Casillas anuncia su retiro del fútbol: “Puedo decir que ha merecido la pena"

El ahora ex guardameta se encontraba desde mayo del 2019 sin jugar tras haber sufrido un infarto mientras entrenaba.

El mítico portero campeón del mundo con España, Iker Casillas, anunció su retiro definitivo del fútbol mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

El golero definió su carrera como un recorrido que "ha merecido la pena" y que ha sido "el soñado".

El campeón en Sudáfrica 2010 comentó sobre su recorrido en el mundo del fútbol que fue un largo camino, pero que "como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena".

"Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero sólo a los títulos, sino a la parte humana", agregó.

"Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por llegar hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello... estoy feliz", añadió.

El ahora ex arquero agradeció tanto a su familia como a aquellas personas con las cuales compartió en los más de 20 años de carrera. Además, tuvo emotivas palabras para la institución que lo vio florecer, el Real Madrid, sobre lo cual dijo que "pasé toda una vida, me educaron, me vieron e hicieron crecer, por inculcarme sus valores, y, en definitiva, por ser lo que soy".

Además dedicó palabras hacia el FC Porto de Portugal, club que lo acogió los últimos años de su carrera.

"Al FC Porto, por acogerme como lo hizo, por enseñarme a ver las cosas desde otro ángulo, a darme la oportunidad de conocer bien un club y una ciudad de la que me he enamorado y que siempre llevaré en el corazón. Siempre formaréis parte de mí", afirmó.

Iker Casillas llevaba más de un año sin poder jugar desde que en mayo de 2019 sufriera un infarto mientras entrenaba en las dependencias del Porto.

El español se convirtió en uno de los mejores arqueros de la historia y entre su palmarés acumuló tres Champions, una Copa del mundo y dos Eurocopas.

