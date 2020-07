Igor Lichnovsky y compañeros del Cruz Azul dieron negativo en nuevos exámenes de Covid-19

El plantel de la "Máquina cementera" fue sometida a exámenes nuevamente, los cuales arrojaron que no existe ningún jugador con coronavirus.

Igor Lichnovsky, defensa chileno del Cruz Azul de México, reveló la semana pasada que tenía coronavirus, luego de compartir un mensaje a través de redes sociales.

"El día de ayer me confirmaron que he dado positivo en el examen de Covid-19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien y sin novedad", dijo en aquella oportunidad.

Sin embargo, todo se trató de una falsa alarma. Es que su club, en conjunto con la Liga MX, descartaron los contagios de coronavirus en algunos jugadores de la Máquina Cementera, entre ellos el zaguero criollo.

El formado en Universidad de Chile fue sometido a dos nuevas pruebas el pasado fin de semana, y para su tranquilidad ambos exámenes fueron negativos.

"Este día se recibieron los resultados de las pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2, realizadas el sábado 4 y domingo 5 de julio en seguimiento a los casos que habían resultado positivos al virus. Los resultados de los exámenes arrojaron resultados negativos en todos los casos, así como la prueba confirmatoria realizada con 24 horas de diferencia", informó el Cruz Azul junto a la liga mexicana a través de un comunicado.

