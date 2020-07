Igor Lichnovsky es uno de los 15 casos de Covid-19 positivo en Cruz Azul

"Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien y sin novedad", contó el futbolista chileno.

El avance del coronavirus en México tenía en alerta a Igor Lichnovsky, pues su club, Cruz Azul, había reportado ocho nuevos casos de contagio.

Y finalmente el defensa chileno contrajo el Covid-19.

El propio zaguero nacional confirmó que dio positivo a la prueba que le realizaron en la Máquina Cementera y se refirió a su condición.

"El día de ayer me confirmaron que he dado positivo en el examen de Covid-19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien y sin novedad", expresó el formado en Universidad de Chile a través de Instagram.

Consignar que el Cruz Azul es uno de los equipos que más ha sufrido con la pandemia en el fútbol mexicano, con un acumulado de 15 casos, y ya anunció que este fin de semana participará en la Copa por México con jugadores Sub 20 en caso de prescindir de los contagiados que mantiene el equipo.

Eso sí, todo esto no impedirá que Lichnovsky pueda ver acción en el comienzo de la próxima temporada del balompié azteca, que arrancará el 24 de julio, pues el chileno ya habrá cumplido con el plazo de dos semanas del virus.

